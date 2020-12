Actualidade

A plataforma de organizações não governamentais portuguesas de ambiente defendeu hoje que Portugal e a União Europeia ficaram aquém dos compromissos "legais e ambientais" para acabar com a sobrepesca, deixando ecossistemas em risco.

A posição das organizações surge no final das negociações no Conselho Europeu de Ministros da Agricultura e das Pescas (AGRIFISH), a reunião final do ano em que habitualmente se decidem as quotas de pesca para a União Europeia (UE) para o ano seguinte.

"Num ano condicionado pela pandemia provocada pela covid-19 e o resultado ainda incerto das negociações do Brexit, ficaram definidas várias quotas importantes para Portugal, algumas delas acima dos níveis aconselhados pela ciência, o que põe em risco a saúde dos ecossistemas marinhos e a sustentabilidade das pescarias que deles dependem", afirmam em comunicado.