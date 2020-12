Actualidade

O Papa Francisco lembrou hoje as vítimas da pandemia e os que se dedicaram ao cuidado dos doentes, na sua mensagem do Dia Mundial da Paz, e pede que as vacinas cheguem também aos países mais pobres.

Na sua mensagem para o 54.º Dia Mundial da Paz 2021 (01 de janeiro) com o título "A cultura do cuidado como percurso para a paz", hoje divulgada, o Papa lembra que a pandemia agravou outras crises, como a climática, a alimentar, a económica e a da migração.

"O ano de 2020 ficou marcado pela grande crise sanitária da covid-19, que se transformou num fenómeno plurissectorial e global, agravando fortemente outras crises inter-relacionadas como a climática, alimentar, económica e migratória, e provocando grandes sofrimentos e incómodos", escreve o Papa na mensagem.