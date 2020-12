Covid-19

Mais de 60% dos 1.100 empreendimentos turísticos da região Centro devem registar em dezembro quebras de receitas superiores a 75%, comparativamente a 2019, disse à agência Lusa o presidente do Turismo Centro de Portugal (TCP).

Segundo Pedro Machado, esta tendência deverá manter-se nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

O responsável salientou que "as medidas anunciadas pelo Governo, nomeadamente o programa Apoiar, estão neste momento a ser recebidas com alguma satisfação", mas que não são "suficientes para inverter a tendência da perda de receita e, muito em particular, da diminuição do número das reservas".