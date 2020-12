Covid-19

O primeiro-ministro cancelou as suas visitas que agendara aos destacamentos militares portugueses na República Centro Africana, no sábado, e no Mali, no domingo, por ter ficado a partir de hoje em isolamento profilático preventivo da covid-19.

Estes encontros com os militares portugueses em missões no estrangeiro, antes do Natal, de acordo com o gabinete de António Costa, não tinham sido divulgados "por motivos de segurança", mas iriam realizar-se no âmbito do programa das visitas oficiais do primeiro-ministro a São Tomé e Príncipe e à Guiné-Bissau, entretanto também canceladas.

O primeiro-ministro português está a partir de hoje em isolamento profilático preventivo, depois de ter estado na quarta-feira, em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.