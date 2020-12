Covid-19

A maioria dos africanos (79%) tomaria uma vacina "eficaz e segura" para a covid-19, revela um inquérito do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC) hoje divulgado.

Feito em parceria com a London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), o estudo mostra que, quatro em cada cinco dos inquiridos, tomaria uma vacina covid-19 "se esta fosse considerada segura e eficaz".

Conduzido entre agosto e dezembro de 2020, o inquérito entrevistou mais de 15 mil adultos em 15 países africanos: Burkina Faso, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Etiópia, Gabão, Quénia, Malawi, Marrocos, Níger, Nigéria, Senegal, África do Sul, Sudão, Tunísia e Uganda.