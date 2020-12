Covid-19

O presidente do Governo da Madeira confirmou hoje a existência de um surto de covid-19 no Hospital dos Marmeleiros, no Funchal, com cerca de 20 infetados, mas sublinhou que a cadeia de transmissão está "perfeitamente identificada".

"A cadeia está perfeitamente identificada e, neste momento, temos a situação sob testagem, sob controlo", disse Miguel Albuquerque, indicando que dois dos sete óbitos por covid-19 registados no arquipélago estão associados a esta situação.

O governante falava à margem da apresentação do livro "História da Madeira. Século XX - O caminho para a Autonomia", de Rui Carita, no Funchal, onde confirmou a informação divulgada hoje pela Antena 1 sobre um surto de covid-19 no Hospital dos Marmeleiros, já com cerca de 20 infetados, entre os quais quatro profissionais de saúde.