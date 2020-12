Covid-19

África "não está sentada" à espera das vacinas contra a covid-19, está a trabalhar agressivamente com todos os produtores para garantir que o continente não é deixado para trás, garantiu hoje o diretor do Africa CDC, John Nkengasong.

Os "mais altos representantes" da União Africana estão "pessoalmente envolvidos" no "esforço ativo de não deixar o continente de fora do esforço mundial de vacinação, sublinhou hoje Nkengasong, na conferência virtual semanal do Africa CDC, a partir de Adis Abeba.

"Temos estado em conversações com vários produtores, os trabalhos continuam e são prometedores", disse Nkengasong, referindo-se expressamente a negociações em curso com a Johnson&Johnson, a AstraZeneca e com o Serum Institute of India, o maior produtor de vacinas em volume, que se associou à AstraZeneca para desenvolver e produzir a vacina. "Estas discussões não podem ser consideradas negócios, é preciso tempo para que amadureçam", disse o diretor do Africa CDC, mas são "importantes", "especialmente nesta fase prévia, para garantir que o continente não é deixado para trás", acrescentou.