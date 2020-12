Covid-19

O turismo mundial deverá registar uma queda de receitas de 1,1 biliões de dólares (cerca de 900 mil milhões de euros) em 2020, devido às restrições adotadas para travar a pandemia de covid-19.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), com estes dados o turismo regressa em 2020 - o pior ano da história do setor - aos números de 1990 e pode provocar uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) mundial equivalente a dois biliões de dólares (cerca de 1,63 biliões de euros).

A agência de turismo das Nações Unidas prevê que na segunda metade de 2021 haverá uma retoma da atividade no setor, mas um regresso aos níveis de 2019 poderá levar entre dois anos e meio a quatro anos.