Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, expressou hoje preocupação sobre os efeitos da pandemia na economia nos próximos meses, alertando para a retirada de medidas antes do tempo.

"Não podemos de deixar de nos preocupar com efeitos que possam vir a resultar ao longo dos próximos meses. Há um conjunto destas medidas, como as das moratórias, que podem gerar preocupações sobre o surgimento de crédito malparado", disse hoje Mário Centeno em resposta aos jornalistas, após a apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro.

O governador do BdP alertou especificamente para os efeitos de 'cliff-edge', "no sentido de que há uma interrupção dessas medidas e depois uma dificuldade de adaptação para o período seguinte".