Actualidade

O Banco de Inglaterra manteve hoje as taxas de juro em 0,1% e o programa de flexibilização quantitativa da compra de dívida pública e privada em 895 mil milhões de libras (993,4 mil milhões de euros), foi anunciado.

No final de uma reunião, o comité de política monetária do banco emissor britânico votou por unanimidade (9-0) a favor de não alterar o preço do dinheiro, informou hoje o banco central britânico.

A principal notícia do último mês foi a implementação da vacinação contra a covid-19 no Reino Unido, o que ajudará a reduzir os riscos económicos relacionados com a pandemia, disse o banco num comunicado.