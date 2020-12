Montijo

O presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos, José Luís Arnaut, disse hoje que a empresa está preparada "para pôr os 'caterpillars' a trabalhar" no novo aeroporto do Montijo "já no mês de abril".

"Estamos preparados para pôr os 'caterpillars' a trabalhar já no mês de abril", afirmou o 'chairman' da Ana, que participava no 'webinar' "Haverá retoma sem transporte aéreo?", promovido pelo Jornal Económico e pela consultora BDC.

O responsável da gestora de aeroportos sublinhou a inteira disponibilidade da ANA para arrancar com a obra na infraestrutura aeroportuária do Montijo, que considerou importante para evitar os constrangimentos sentidos em 2019, com o aumento do fluxo de passageiros nos aeroportos nacionais e a incapacidade ao nível de infraestruturas aeroportuárias para suprir as necessidades.