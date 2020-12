Actualidade

O presidente da Câmara de Carregal do Sal exigiu hoje do Governo celeridade no processo de requalificação e musealização da Casa do Passal, onde viveu Aristides de Sousa Mendes.

"A candidatura relativa à requalificação e musealização da Casa do Passal foi inserida em plataforma em março e junho de 2020 e, de lá até então, tem-se encontrada parada e avizinham-se novos obstáculos que teimaremos em querer ultrapassar e, na gestão dos quais, solicitaremos uma filosofia: celeridade", disse Rogério Mota Abrantes.

O autarca falava na cerimónia de assinatura do protocolo entre a Direção Regional de Cultura do Centro, organismo do Ministério da Cultura, o Município de Carregal do Sal, dono da obra, e a Fundação Aristides Sousa Mendes, proprietária da Casa do Passal, onde o cônsul viveu.