Actualidade

Os 18 pescadores provenientes da Sicília que estavam detidos na Líbia desde setembro, acusados de pescar em águas territoriais líbias, foram libertados, confirmaram hoje o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros italianos.

A notícia da libertação foi divulgada quando o Presidente do Governo italiano, Giuseppe Conte, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi di Maio, chegaram a Benghazi, na Líbia, para discutir o assunto com as autoridades locais.

"Daqui a poucas horas já poderão abraçar as suas famílias e entes queridos graças aos serviços de informação e a todo o corpo diplomático", anunciou Conte nas redes sociais, numa mensagem acompanhada por uma fotografia dos pescadores em frente aos seus barcos.