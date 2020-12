TAP

O presidente executivo da Ryanair, Michael O'Leary, defendeu hoje que em vez de "estoirar três mil milhões de euros com a TAP", o Estado português devia baixar as taxas aeroportuárias, como um incentivo à retoma no próximo ano.

"Em vez de estoirar três mil milhões de euros a subsidiar a TAP, que vai perder o dinheiro de qualquer forma, [o Governo português] devia colocar algum desse dinheiro na ANA e nos aeroportos, para baixar as taxas aeroportuárias, como um incentivo para a retoma no verão e inverno de 2021", defendeu o CEO da Ryanair, que participava no 'webinar' "Haverá retoma sem transporte aéreo?", promovido pelo Jornal Económico e pela consultora BDC.

"Assim, todas as companhias aéreas e os passageiros que visitam Portugal podiam beneficiar", acrescentou.