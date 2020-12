Afeganistão

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, Mark Milley, encontrou-se esta semana com negociadores de paz dos talibãs e com o Governo afegão, para discutir uma "redução da violência" no Afeganistão.

Os dois encontros não anunciados - em Doha, na terça-feira, e em Cabul, na quarta-feira - serviram para as autoridades norte-americanas avisarem os insurgentes talibãs de que a intensificação dos conflitos colocaria em questão as negociações de paz com o Governo afegão.

Mark Miley reuniu-se durante cerca de duas horas com negociadores dos talibãs, em Doha, no Qatar, na terça-feira, tendo voado para Cabul, na quarta-feira, para discutir o processo de paz com o Presidente afegão, Ashraf Ghani.