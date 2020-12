TAP

O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC) criticou aquilo a que chama "campanha de desinformação" sobre os salários destes profissionais da TAP, em comparação com as congéneres europeias, segundo um comunicado, hoje divulgado.

"Os portugueses têm assistido nos últimos dias à divulgação de informações sobre os salários dos pilotos da TAP que não têm suporte factual e assentam em dados cuja base de comparação não é idêntica", lê-se na mesma nota, que diz tratar-se de "uma verdadeira campanha de desinformação que tem como único objetivo transferir para os pilotos o ónus dos maus resultados da TAP e desviar a atenção dos reais motivos que levaram o grupo TAP SGPS à atual situação".

O SPAC critica depois "as intervenções públicas do senhor ministro das Infraestruturas e Habitação" e as "informações divulgadas pelo Ministério", que, defende, "têm estimulado esta campanha de desinformação que em nada contribui para a credibilidade e estabilidade da TAP".