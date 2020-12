Actualidade

O Eixo Atlântico elaborou um plano estratégico para a recuperação económica da eurorregião Norte de Portugal-Galiza pós-covid-19, atento ao Plano de Recuperação e Resiliência e ao próximo Quadro Comunitário de Apoio, foi hoje anunciado.

Em conferência de imprensa, em Braga, o presidente do Eixo Atlântico, Ricardo Rio, sublinhou que o documento propõe a aposta no fortalecimento do papel das cidades como "pilar fundamental".

"O desenvolvimento tem de envolver as cidades", afirmou o também presidente da Câmara de Braga.