Covid-19

(CORREÇÃO DO 3.º PARÁGRAFO) Lisboa, 17 dez 2020 (Lusa) - Portugal contabiliza hoje mais 87 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.320 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.142 pessoas, menos 39 do que na quarta-feira, das quais 494 em cuidados intensivos, mais oito.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.902 mortes e 362.616 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 69.686, mais 924 em relação a quarta-feira. (CORRIGE DIFERENÇA DE CASOS ATIVOS: MAIS 924, E NÃO 9247)