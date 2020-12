Actualidade

O diretor executivo da Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) defendeu hoje que a coordenação do Governo com todos os intervenientes e operadores no mercado nacional é essencial para a retoma do setor da aviação e da economia.

"Não tenho dúvidas que o transporte aéreo é essencial para a retoma. [...] O ponto essencial é que não haja obstáculos para além daqueles que a situação já nos coloca e que haja aqui apoio e coordenação com todos os 'stakeholders' e 'players' da aviação nacional", defendeu António Portugal, que participava no 'webinar' "Haverá retoma sem transporte aéreo?", promovido pelo Jornal Económico e pela consultora BDC.

O responsável destacou alguns "exemplos a não repetir" naquela que foi a resposta à situação pandémica.