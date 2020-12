Actualidade

O futebolista Pepe, defesa do FC Porto, foi hoje operado "com sucesso" a uma fratura na face, sofrida no jogo de quarta-feira com Paços de Ferreira, dos quartos de final da Taça da Liga, informaram hoje os 'dragões'.

"A intervenção cirúrgica, realizada pelo médico Carlos Monteiro, decorreu com sucesso na Casa de Saúde da Boavista. A fratura foi reduzida e o central e capitão do FC Porto terá alta hospitalar ainda hoje", lê-se numa nota publicada no sítio oficial do clube na Internet.

Os campeões nacionais não avançaram com o tempo de paragem de Pepe, de 37 anos, que tinha recuperado há pouco tempo de outra lesão.