Actualidade

A maioria dos partidos com representação no parlamento da Guiné-Bissau considerou hoje que não há motivo para a dissolução da Assembleia Nacional Popular, depois de audiências em separado com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

O chefe de Estado admitiu na quarta-feira aos jornalistas em Bissau ter convocado para hoje os partidos políticos e o Conselho de Estado para analisar a eventualidade da dissolução do parlamento, depois de já ter feito críticas à atuação de alguns deputados.

Umaro Sissoco Embaló iniciou esta manhã as consultas com a audiência com o presidente do parlamento e primeiro vice-presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Cipriano Cassamá.