Brexit

O Governo britânico disse hoje que a probabilidade de um acordo de comércio com a União Europeia é inferior a 50%, apesar de questões como o transporte rodoviário de mercadorias e coordenação da segurança social já estarem definidas.

"Neste momento, infelizmente, o mais provável é não alcançarmos um acordo. Portanto são menos de 50%" as probabilidades de um acordo pós-Brexit, disse o ministro do Gabinete, Michael Gove, em resposta a deputados numa audição com a comissão parlamentar sobre a futura relação com a União Europeia (UE).

As condições de concorrência económica, a capacidade de cada lado tomar medidas de retaliação se as regras de concorrência não forem respeitadas e o acesso dos barcos europeus às águas de pesca britânicas são os pontos de divergência.