Actualidade

O centenário da descoberta da insulina, que revolucionou o tratamento da diabetes e permitiu salvar milhões de vidas, começa a ser comemorado em janeiro, com uma exposição na Universidade de Lisboa, a que se seguirão outras iniciativas em 2021.

Considerada um dos marcos mais revolucionários da medicina no século XX, a descoberta da insulina veio salvar doentes para quem a diabetes era equivalente a uma "condenação à morte", conforme assinalou hoje a comissão criada para desenvolver o programa de comemorações do centenário ao longo do próximo ano.

A Comissão Executiva das Comemorações do Centenário da Descoberta da Insulina conta com elementos que acompanharam mais de meio século desta história e cujo objetivo é reforçar a importância do acontecimento, bem como os principais avanços alcançados nos últimos 100 anos.