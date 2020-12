Actualidade

O Tribunal da Madeira condenou hoje a 21 anos de prisão um pescador, de 40 anos, pelo homicídio da companheira e profanação do cadáver, crimes praticados em julho de 2019, na freguesia do Jardim do Mar, no concelho da Calheta.

A juíza presidente do coletivo, Carla Menezes, disse que o tribunal considerou como provados "praticamente todos os factos" constantes da acusação, bem como os resultados da perícia psiquiátrica ao arguido, que apontam para um surto psicótico no momento do homicídio.

No entanto, o coletivo chegou à conclusão de que, embora o arguido pudesse estar sob efeito de um surto psicótico, isso não foi relevante nos atos que praticou e condenou-o a 20 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado na forma consumada e a um ano e seis meses de prisão pelo crime de profanação de cadáver.