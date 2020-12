Actualidade

Os sindicatos dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e Independente da Banca (SIB) chegaram a acordo com a banca para um aumento salarial de 0,3%, foi hoje divulgado.

"O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) acabam de concluir a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do setor bancário para 2020, que inclui uma atualização salarial de 0,3%", pode ler-se no comunicado conjunto hoje divulgado pelas três estruturas sindicais.

De acordo com os sindicatos, a negociação do ACT inclui também "outras importantes decisões ao nível dos direitos e garantias dos trabalhadores, nomeadamente direito à desconexão, assistência a ascendentes, faltas por doença crónica ou oncológica".