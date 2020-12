Actualidade

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (INCF) divulgou hoje que tem em curso investimentos de mais de 1,3 milhões de euros para prevenção e conservação de espécies e habitats no Parque Natural de Montesinho.

Esta área protegida que se estende pelos concelhos de Bragança e Vinhais está a ser alvo de um projeto-piloto, segundo o Instituto, denominado HabMonte- Projeto de Prevenção Estrutural e Conservação de Habitats Naturais Protegidos e Espécies Prioritárias, que prevê concretizar "um importante conjunto de ações em linha com a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade".

O projeto é financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) e pelo Fundo Ambiental, com um investimento total de mais de 1,35 milhões de euros, de acordo com informação divulgada em comunicado.