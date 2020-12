Actualidade

Os estágios do programa Ativar.pt registaram mais de 11.300 candidaturas até ao início de dezembro, para colocação de 13.400 estagiários, avançou hoje à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho, verificou-se até 06 de dezembro "um volume de mais de 11.300 candidaturas (...) prevendo a colocação de mais de 13.400 estagiários".

As candidaturas aos estágios Ativar.pt abriram em 01 de outubro e encerram esta sexta-feira às 18:00, segundo informação do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).