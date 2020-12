Actualidade

A redução em 20% nas possibilidades de pesca do peixe-espada preto para 2021 poderá obrigar as embarcações portuguesas a parar durante o ano, alertou hoje a Associação Artesanal Pesca, cujos associados capturam 90% da produção nacional.

O administrador da Artesanal Pesca, Carlos Macedo, disse à agência Lusa que o corte de 20% nas possibilidades de pesca do peixe-espada preto para 2021 "é muito grave e pode trazer efeitos devastadores" para este subsetor.

"Se em 2020, quando os barcos tiveram parados cerca de um mês aquando do confinamento entre março e abril, chegámos a outubro com 80% da quota atingida e não vamos esgotá-la, com a redução de 20%, se pescarmos o mesmo do que este ano, vamos ter de parar em outubro", justificou.