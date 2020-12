Actualidade

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou hoje ao Iraque para intensificar o combate no seu território contra as milícias curdas do PKK, que classificou como "inimigo comum" durante uma visita a Ancara do primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kazimi.

A Turquia efetua regularmente ataques aéreos contra as bases recuadas do PKK nas zonas montanhosas do norte do Iraque, onde a guerrilha curda do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) possui campos de treino e esconderijos de armamento. Por vezes, as forças especiais turcas protagonizam incursões de amplitude limitada.

As operações turcas, a última efetuada em junho, suscitam tensões com o Governo iraquiano, mas Erdogan tem repetido que o seu país poderá "ocupar-se" do PKK no norte do Iraque caso Bagdad não esteja "em condições de o fazer".