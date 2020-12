Actualidade

A Amnistia Internacional (AI) recolheu 250.000 assinaturas em vários países para apoiar a legalização do aborto na Argentina, enquanto o projeto de lei é debatido em comissão no Senado, depois da aprovação na câmara baixa na semana passada.

As assinaturas de apoio foram recolhidas na Bélgica, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Países Baixos, Noruega, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Taiwan, de acordo com a Amnistia Internacional na Argentina, que as apresentou hoje.

O documento exige "a legalização do aborto e o reconhecimento dos direitos das mulheres" e pede "o apoio ao movimento de mulheres na Argentina que há anos reclama pela legalização da interrupção voluntária da gravidez".