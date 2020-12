Covid-19

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, de quarentena até 24 de dezembro após um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, na segunda-feira, teve resultado negativo num teste ao novo coronavírus realizado hoje.

Pedro Sánchez "realizou (hoje) de manhã um teste PCR que se revelou negativo", mas continuará a respeitar a quarentena "até 24 de dezembro inclusive, na medida em que foi o único contacto próximo da delegação espanhola com o presidente francês, Emmanuel Macron, durante o dia 14 de dezembro em Paris", informou o gabinete do chefe do Governo espanhol em comunicado.

Pedro Sánchez será seguido pelos médicos durante toda a sua quarentena e será submetido a um novo teste PCR no final deste período, acrescenta a declaração.