O consórcio da Engie, Crédit Agricole Assurances e a Mirova, que comprou seis barragens à EDP por 2,2 mil milhões de euros, criou a marca Movhera para atuar no negócio, em Portugal, segundo um comunicado.

"O consórcio desenvolverá as suas atividades sob a marca Movhera, recentemente criada", lê-se na mesma nota, que garante ainda que o grupo "irá promover um diálogo justo e transparente e uma cooperação com os vários utilizadores dos recursos hídricos e com todas as partes envolvidas locais".

As empresas referiram também que a operação e manutenção dos ativos ficarão a cargo de "uma subsidiária da Engie constituída em Portugal, com uma parte significativa dos seus engenheiros e técnicos que trabalhavam anteriormente nessas centrais".