Covid-19

O Reino Unido registou 532 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 35.383 novos casos, embora este número inclua cerca de 11 mil que não foram contabilizados por erro no País de Gales na semana passada, segundo o Ministério da Saúde britânico.

O erro no País de Gales foi atribuído a uma operação de manutenção do sistema informático e mostra um agravamento acentuado das infeções nos últimos dias, e que levou o governo autónomo a apertar as medidas de distanciamento social e a decretar um confinamento após o Natal.

Na quarta-feira tinham sido notificadas 612 mortes e 25.161 novos casos no total do Reino Unido.