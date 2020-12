Covid-19

O Conselho da União Europeia (UE) recomendou hoje aos Estados-membros que levantem gradualmente restrições de viagens para oito países terceiros, aconselhando nomeadamente à retoma de ligações às regiões administrativas de Macau e Hong Kong, mas apenas mediante reciprocidade.

Em comunicado, o Conselho informou ter atualizado a "lista de países [terceiros] para os quais as restrições de viagem devem ser retomadas", como acordado pelos Estados-membros em junho, aquando da adoção de uma recomendação sobre o levantamento gradual das restrições temporárias às viagens não essenciais para a UE em altura de pandemia de covid-19.

Nesse âmbito, e "com base nos critérios e condições" estabelecidos nessa recomendação, a estrutura onde estão representados os países defendeu que, a partir de hoje, "os Estados-membros devem levantar gradualmente as restrições de viagem nas fronteiras externas" para oito países, nomeadamente para "as regiões administrativas especiais chinesas - Hong Kong e Macau -, sujeitas a confirmação de reciprocidade".