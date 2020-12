Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje por maioria alterações ao Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública, com os votos contra de todos os partidos da oposição.

A proposta da Câmara de Lisboa que prevê, entre outras alterações, a gratuidade do dístico de residente da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) se o agregado apenas requerer um dístico, teve os votos favoráveis do PS, do BE (partido que tem um acordo de governação da cidade com os socialistas) e de nove deputados municipais independentes.

Votaram contra PSD, CDS-PP, PCP, PAN, PEV, MPT, PPM e um deputado municipal independente. A proposta teve ainda a abstenção de um deputado municipal independente.