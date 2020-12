Covid-19

O primeiro-ministro palestiniano, Mohammed Shtayyeh, anunciou hoje o confinamento geral, por duas semanas, em toda a Cisjordânia, enquanto aumentam as contaminações com o novo coronavírus no território da Palestina ocupado por Israel.

Shtayyeh anunciou o encerramento de todas as escolas e universidades, a partir de domingo, e a proibição de usar transportes, públicos ou privados, exceto para pessoal médico, a partir da noite de hoje.

Os recintos desportivos, cabeleireiros, restaurantes e cafés também serão encerrados, os espaços de serviços governamentais e lojas comerciais só podem operar com 30% da sua capacidade e o recolher obrigatório, que já estava em vigor, será prolongado.