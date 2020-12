Actualidade

O Conselho de Estado recomendou hoje ao Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, para não dissolver o parlamento e continuar a procurar soluções através do diálogo inclusivo.

"Nós unanimemente aconselhamos o Presidente da República a continuar o esforço de busca de soluções através de um diálogo inclusivo", afirmou no final da reunião o porta-voz indigitado do Conselho de Estado, Braima Camará.

O Presidente da República esteve hoje reunido quase três horas com o Conselho de Estado, depois de ter ouvido durante a manhã os partidos com representação parlamentar e o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, sobre uma eventual dissolução do parlamento.