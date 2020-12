Actualidade

O avançado polaco Robert Lewandowski venceu hoje o troféu de melhor futebolista do ano nos prémios The Best, entregues pela FIFA, batendo o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

O ponta-de-lança, de 32 anos, ajudou o Bayern de Munique a vencer a última edição da Liga dos Campeões, foi o melhor marcador dessa prova e ainda foi eleito, em outubro, o melhor jogador do ano para a UEFA.

Lewandowski conquistou ainda o campeonato e a Taça da Alemanha, provas em que também foi o melhor marcador.