Covid-19

As primeiras vacinas contra a covid-19 chegarão a Portugal a 24 ou 26 de dezembro e estima-se que até abril sejam vacinadas 950 mil pessoas, anunciou hoje o coordenador da 'task force´ do Plano de Vacinação.

Segundo o calendário provisório de entrega de vacinas da Pfizer, em dezembro serão entregues 9.750 doses, em janeiro 303.225, em fevereiro 429.000 e em março 487.500

"A informação que temos é que as primeiras vacinas chegarão a Portugal ou dia 24 ou dia 26 de dezembro e estaremos em condições de iniciar a vacinação. Aliás, o que está combinado em termos europeus é que todos os 27 estados-membros iniciarão a vacinação de 27 a 29 de dezembro", afirmou o coordenador da 'task force´ para o processo de vacinação, Francisco Ramos, no final de um encontro com jornalistas, em que foi apresentado o "Plano de vacinação Covid"