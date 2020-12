Covid-19

O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto (CCDTCMP) cumpriu hoje a tradição da ceia de Natal para os sem-abrigo e carenciados da cidade, não com um jantar, mas com a distribuição de 'kits".

Devido às restrições por força do combate à propagação do novo coronavírus, a habitual ceia de Natal que nos últimos 11 anos aconteceu nas instalações do CCD foi transformada em distribuição de 'kits' na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Porto, aproveitando a experiência da "Porta Solidária".

"Estimamos distribuir, no mínimo, 600 refeições" declarou o presidente do CCDTCMP, Gouveia dos Santos, à conversa com os jornalistas perto da fila que a partir das 17:30 começou a ganhar expressão e onde se viam adultos jovens e idosos de ambos os sexos, num ato de solidariedade previsto para decorrer até às 20:30.