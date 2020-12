Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje persistirem "grandes diferenças" entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido para um acordo comercial, falando num "grande desafio" a poucos dias do fim do prazo.

Numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas após uma chamada telefónica esta noite para fazer um balanço das negociações com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, Ursula von der Leyen vincou que "há ainda grandes diferenças por ultrapassar, em particular no que diz respeito às pescas".

"A superação [destas diferenças] será um grande desafio", acrescentou a líder do executivo comunitário, numa altura em que restam poucos dias para conseguir um acordo pós-'Brexit' entre Bruxelas e Londres.