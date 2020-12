Covid-19

Um em cada três sem-abrigo que passaram pelos centros de emergência criados pela Câmara de Lisboa devido à pandemia de covid-19 e que procuraram emprego, conseguiu um trabalho, anunciou hoje o município.

Segundo uma nota do gabinete do vereador responsável pelo pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), através do programa RedEmprega, e em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Câmara de Lisboa "auxiliou na busca de emprego, 179 pessoas" e, destas, 57 conseguiram emprego.

"Ou seja, uma em cada três pessoas que procuraram emprego através dos centros de acolhimento de emergência conseguiram emprego", é referido no comunicado.