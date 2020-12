Covid-19

Os utentes do Serviço Nacional de Saúde vão ser contactados por SMS para dizerem se querem ser vacinados contra a covid-19, segundo o Plano de vacinação covid-19 hoje divulgado.

Os utentes vão ser identificados com base na listagem dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que serão disponibilizados aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), sendo depois contactados por mensagem SMS para "aferição de interesse para vacinação covid-19", de acordo com o documento apresentado hoje num encontro com jornalistas pelo coordenador da ´task force´ para o processo de vacinação, Francisco Ramos.

De acordo com o plano, os utentes responderão sim ou não e com base nas suas respostas serão desencadeadas ações: se a reposta é "não" ou não existir resposta, o utente não é convocado para vacinação e é enviado para "tratamento manual" no centro de saúde.