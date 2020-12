Covid-19

Quase o dobro de pessoas com covid-19 foram internadas no auge da pandemia do que por gripe no pico da temporada 2018/2019 e a taxa de mortalidade foi três vezes maior, segundo um estudo publicado na revista Lancet.

O estudo, baseado em dados nacionais franceses de 89.530 pacientes hospitalizados com covid-19 nos meses de março e abril deste ano e de 45.819 pacientes hospitalizados com gripe sazonal entre dezembro de 2018 e 28 de fevereiro de 2019, mostra que foi maior a percentagem de pacientes com covid-19 a precisaram de cuidados intensivos (16,3%) do que no caso da influenza (10,8%).

A taxa de mortalidade entre pacientes com covid-19 hospitalizados foi três vezes maior (16,9%) do que com a gripe sazonal (5,8%) e permanência média em unidades de cuidados intensivos no caso da covid-19 foi quase o dobro (15 dias na covid e oito na gripe).