OE2021

A consultora EY considerou, num relatório de antecipação do próximo ano, através do seu sócio Luís Marques, que o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) é "muito mais focado na área das famílias" do que nas empresas.

"A conclusão legítima que se pode retirar é que o OE2021 é muito mais focado na área das famílias (com algumas medidas importantes ao nível dos apoios sociais) do que nas empresas", pode ler-se no relatório conhecido hoje e que identifica seis principais desafios para o ano.

No desafio relativo ao Estado, sobre o OE, o sócio da EY refere, no texto, que "é igualmente legítimo entender que o contexto em que o OE2021 é apresentado é tudo menos linear e por isso poder-se-á admitir que o OE2021 não seja suficiente para responder aos desafios da crise, pois o Estado tem recursos escassos e limitados para gerir".