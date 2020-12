Migrações

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) recorda hoje, quando se assinala o Dia Internacional dos Migrantes, o papel por eles desempenhado na luta contra a covid-19, defendendo que estas pessoas não podem ser esquecidas na vida pós-pandemia.

"No ano passado, no Dia Internacional dos Migrantes, destacámos a importância da coesão social e reconhecemos a generosidade das sociedades que apoiam os migrantes nas suas comunidades, sem saber o que 2020 iria trazer", afirmou o diretor-geral da OIM e ex-ministro português, António Vitorino, no início de um vídeo publicado na quinta-feira por ocasião desta data internacional, assinalada anualmente em 18 de dezembro após aprovação da Assembleia-Geral das Nações Unidas em dezembro de 2000.

Em 2019, segundo recordou Vitorino, os migrantes foram declarados pela OIM como os "campeões da resiliência em tempos difíceis", "sem saber como eles - e nós - seríamos colocados à prova", numa referência à atual pandemia da doença covid-19.