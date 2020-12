Actualidade

O Governo do Japão aprovou hoje a construção de dois novos navios de guerra, que vão ser dotados com sistemas antimísseis Aegis, depois de ter sido afastada a instalação de bases terrestres, disseram fontes oficiais.

O objetivo deste sistema de defesa é defender o Japão das ameaças do regime da Coreia do Norte.

Em junho, a instalação de sistemas de interceção de mísseis Aegis Ashore em bases terrestres no norte e sudoeste do Japão foi suspensa, por razões económicas e técnicas, que levaram as autoridades nipónicas a procurar alternativas.