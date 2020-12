Covid-19

O Banco do Japão (BoJ) decidiu hoje estender, por mais seis meses, um programa de assistência financeira para compensar os efeitos da pandemia da covid-19, com forte impacto na economia do país.

O programa devia terminar em março, mas a instituição emissora decidiu por uma extensão até setembro do próximo ano, na reunião de dois dias sobre política monetária, que terminou hoje.

Em comunicado, o BoJ anunciou que vai manter a decisão de comprar títulos privados, no âmbito daquele programa, e papel comercial (ou títulos de crédito de curto prazo) até 20 mil milhões de ienes (158 mil milhões de euros).