Actualidade

O jornal Macao Daily News e o Instituto Politécnico de Macau lançaram uma aplicação móvel bilingue, em chinês e português, com notícias sobre as relações entre a China, Macau e os países lusófonos, foi hoje noticiado.

A aplicação móvel "Sino-Portuguese News Learning Website" fornece também conteúdos de aprendizagem para estudantes de português em Macau, na China e em outros países, bem como para estudantes chineses em países de língua portuguesa, indicou o Macao Daily News, em língua chinesa.

De acordo com o diário, a aplicação foi criada através da tecnologia de tradução automática, "combinada com a rica experiência do Instituto nos campos da língua chinesa e portuguesa e do ensino de tradução".