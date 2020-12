Actualidade

A Universidade de Macau (UM) anunciou hoje a criação de uma página na Internet para promover "a aprendizagem da língua portuguesa e as culturas chinesa e portuguesa".

"Os artigos publicados na página bilingue chinês-português não só acompanham de perto as atividades realizadas pelo CPC [Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português], mas também apresentarão, entre outras áreas, a cultura, a história e a arte da China e dos países de língua portuguesa através das publicações que abrangem temas e questões diversas como histórias clássicas chinesas e portuguesas, poetas chineses e portugueses, os 24 Períodos Solares Chineses, vinho do porto e chá chinês, azulejaria e porcelana, fado, Shi Jing (Clássico da Poesia), entre muitos outros", de acordo com um comunicado da Universidade de Macau.

O Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português já partilhou na página os artigos "O Amor Impossível I" e "O Amor Impossível II", nos quais se descreve a história de amor de D. Pedro e D. Inês de Castro e do Imperador Xuanzong e a sua Concubina Yang, acrescentou.